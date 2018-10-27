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Dolar ve euronun kaybettirdiği hafta altın kazandırdı

Bu hafta; dolar, euro ve borsa yatırımcılarını üzerken yüzde 0,04 değer artışı gerçekleştiren altın kazandırdı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:33
Dolar ve euronun kaybettirdiği hafta altın kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 6,13, dolar yüzde 0,18 ve euro yüzde 1,33 değer kaybetti, altın ise yüzde 0,04 değer kazandı.

Borsa değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.406,25 puanı, en düşük ise 90.541,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,13 azalışla 90.541,53 puandan tamamladı.

Altının gram fiyatı arttı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 artışla 223,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle 1.491,00 lira oldu. Geçen hafta 364,00 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da değişim göstermedi.

Dolar ve euro düştü

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 azalarak 5,6350 liraya, euro da yüzde 1,33'lük kayıpla 6,4030 liraya düştü.

Bireysel emeklilik fonları değer kaybetti

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:33
  1. İstanbul
  2. Kapalıçarşı
  3. Kıymetli Madenler Fonları
  4. Borsa İstanbul

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