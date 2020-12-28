Dolar ve euroda gerileme! İşte son rakamlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde geçen hafta beklentilerin üzerinde artış yapmıştı. Merkez, para politikasını kullanma kabiliyeti nedeniyle sorgulanan kredibilitesini artırırken TL'ye yönelik beklentilerde de genellikle iyimserlik hakim durumda. Küresel yatırımcılar piyasadan yeni yıl öncesi büyük ölçüde çekilirken yeni pozisyon alma istekliliği önümüzdeki yılın ilk günlerine kalacak olmasıyla hacimlerin düşük kalması bekleniyor. TCMB politika faizini 200 baz puan artışla beklentilerin üzerine çekip yüzde 17’ye yükseltirken para politikasında sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

Dolar, yılın son işlem haftasına sakin bir başlangıç yaptı. TCMB'nin beklentinin üzerindeki faiz kararı sonrası 7,70 üzerinden 7,55 altına kadar inen dolar/TL cephesinde 28 Aralık haftası 7,57 seviyesinden başladı. Ancak TL benzer para birimlerine göre TCMB’den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,11'lik değer kazandı. Endeks 15,87 puan artışla 1.441,90 puana çıkarken, 1.442,52 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar kuru, 7,43 seviyesini görüyor. Euro/TL ise 9,09'lar seviyesinde...