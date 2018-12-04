Dolar ve euro hareketlendi! İşte son rakamlar

Dolar ve euro kuru akşam saatlerinde tekrar harekete geçti. Güne 5,24 seviyesinden başlayan dolar 5,40 seviyesini aştı. Güne 5,96 seviyesinden başlayan euro ise 6,20 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra tekrar düşüşe geçti.

Dolar 5,41'den işlem görüyor

Öğlen saatlerinde kısmı yükselişler gösteren dolar kuru öğleden sonra yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 5,35 seviyesini aştı. Akşam saatlerinde yükselişini sürdüren dolar şu sıralar 5,41 TL'den işlem görüyor.

Euro 6,16'dan alıcı buluyor

Güne 5,96 seviyesinden başlayan euroda da benzer durum yaşanıyor. Öğlen saatlerinde 6,11 TL'yi gören euro akşam saatlerinde yükselişini hızlandırdı. 6,20 seviyesinin üzerine çıkan euro şu sıralar 6,16 TL'den alıcı buluyor.

Kur neden yükseliyor

Uzmanlar yükselişi petrol fiyatlarında yaşanan sert artış ve TL'deki düşüşte kar satışları ile Merkez Bankasının beklenenden erken faiz indirimine gidebileceği yönündeki endişelerin etkili olduğunu belirtiyor.