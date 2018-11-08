Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar şu dakikalarda 5.37 seviyelerinde seyrederken, euro ise 6.16 TL'de hareket ediyor.08 Kasım 2018 Perşembe 10:47
Dün kuru dün günü 5.36 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru saat 08.54 itibarıyla 5.3769 TL seviyesinde, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1609 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.01 düşüşle 96.00 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1434 seviyelerinde...
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