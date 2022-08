Dolar ve altının çakılacağını söyleyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Korkunun ecele faydası yok

Doların çakılacağını sürekli dillendiren ekonomist Necmettin Batırel'den yeni öngörüler gelmeye devam ediyor.

Necmettin Batırel 'Korkunun ecele faydası yoktur!' başlıklı yazısında Türk ekonomisinde işlerin yolunda gittiğini söyledi.

Batırel, Türkiye'ye olan yatırımların artacağını ifade ederken Tarım Kredi'deki indirimler sonrası marketlere akın eden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İşte o yazı:

Türk ekonomisinde yeni dönem başladı. Kamu bankaları öncülüğünde kredi sistemi normale döndü. Barajlarımız su, depolarımız tahıl dolu. Enerji sıkıntımız yok. Doğalgaz anlaşmalarını yeniledik. Çok rahat bir kış geçireceğiz. Karadeniz’den çıkarttığımız doğalgazı 7 ay sonra kullanmaya başlayacağız. Abdülhamid Han sondaj gemisi Doğu Akdeniz’de tarihî keşfe çıktı. Merkez Bankasının rezervleri büyük fon girişiyle çığ gibi büyüyor. Sanayi üretimi haziranda yıllık %8,5, imalat sektörü %10 arttı. İşsizlik sürekli azalıyor. 30 milyon 755 bin vatandaşın işi var. İş gücüne katılım oranı %53,3. Avrupa ve Amerika küçülürken, Türkiye büyüyor. İlk çeyrekte %7 artan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ikinci çeyrekte %7,3’e ulaşacak. Bankalar kazançlarını 5’e katladı. Şirketlerimiz siparişlere yetişemiyor. Her çeyrekte açıklanan kârlar dudak uçuklatıyor. 2022 sonunda vergi gelirimiz 2,1 trilyon lirayı aşacak. Borsa İstanbul rekordan rekora koşuyor. Ülkenin risk priminde büyük düşüş yaşanıyor…



Yeni ekonomik sistemin başarıyla uygulanmasıyla ortaya çıkan bu tablo uluslararası kredi kuruluşlarını çıldırttı. 27 Mayıs’ta not değerlendirmesi yapmaktan kaçınan Moody’s takvim dışı bir kararla kredi notumuzu palas pandıras düşürdü. Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskılarla döviz rezervlerinin daha da düşme riski, kredi notunun indirilmesine sebep olmuş. Bu gerekçeye kargalar bile güler!.. Rezervlerimiz düşmüyor sürekli artıyor, 2 haftada 10,5 milyar dolar girdi, kör müsün?.. Ödemelerimiz tıkır tıkır… Şuraya bakar mısınız hem not indiriyor, hem de görünümü negatiften durağana çeviriyor. Durağan görüntü, gelecekte not artışı yapılacak ülke demek. Hem küresel ortam daha zorlu hâle geldi diyor, hem de Türkiye’nin 2022’de %4,5 büyüyeceğini söylüyor. En büyük darbe Türkiye’nin Rusya ile ticari yakınlaşmasıyla elde edeceği büyük avantaj... Amerika bundan çok rahatsız oldu. Kredi kuruluşuna talimat verdi, onlar da emri yerine getirdi. Asıl amaç yabancı yatırımcının Türkiye'ye girişini engellemek. Nafile! Adamlar kapıyı kapatsanız bacadan girecek... Kabına sığmayan Türkiye'ye gelenin kasası doluyor. Korkunun ecele faydası yok!..



SON GELİŞME: Hükûmet, fahiş zam yapan zincir marketleri kalbinden vurdu. Muhalefetin en büyük kozunu elinden aldı. Tarım Bakanlığına bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerinde dün itibarıyla büyük indirim başladı. 33 ana tüketim ürünlerinde fiyatlar %30-35 oranında ucuzladı. Vatandaş marketlerin %600’lük zam baskısından kurtuldu. Onlar da bu yarışa katılacak zira kimse ucuz ürün varken pahalısını almaz. Şu anda 1300’ü aşan Tarım Kredi Marketlerinin sayısı yıl sonuna kadar 2000 ulaşacak. Zincir marketlerin sayısı ise 10 binden fazla. Aradaki fark önemli değil. Önemli olan alternatif ucuz ürün satışlarının varlığıdır. Fiyatı talep değil rekabet düşürür, demiştim. Gerçekleşti. Zincir marketler eğer bu yarışa katılmazlarsa ciroları düşecek indirim yapmazlarsa teker teker kapanacaklar… Fiyatları mutlaka aşağı çekecekler. Bu karar 20 Aralık 2021’deki kur çöküşünde olduğu gibi temel ürün fiyatlarında da aynı etkiyi meydana getirecek… İşte enflasyonla böyle savaşılır. Burada en önemli nokta, Tarım Kredi Kooperatiflerine ürün tedarikinin hızla yapılması rafların sürekli dolu tutulmasıdır. Bunun tedbiri mutlaka alınmıştır. Vatandaşımıza da büyük görev düşüyor. İhtiyacınız kadar ürün alın, izdihama yol açmayın. Bu indirim harekâtı Haziran 2023 seçimlerine kadar devam edecek. 85 milyon hayatı kolaylaştıran, ülkeyi refaha kavuşturan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır.