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Dolar ve altında sert düşüş

Cuma günü 5,46 liradan başlayan ve akşam saatlerinde 5,84'lere kadar çıkan dolar uluslararası piyasaların açılmasıyla beraber sert düştü. Dolardaki düşüşle beraber gram altın fiyatlarında da sert düşüş yaşandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 06:33
Dolar ve altında sert düşüş

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar düşen dolar cuma günü ani bir yükselişle 5,84 TL'ye çıkmıştı.

Uluslararası piyasaların açılmasıyla beraber sert düşen dolar saat 02:15 itibariyle 5,63 seviyesine kadar indi ve sonrasında 5,67 TL seviyelerine geldi.

Dolarla beraber ani yükseliş gösteren gram altın da cuma günü 245 TL seviyelerine çıktı. Dolarda yaşanan düşüşle beraber 237 TL seviyelerine inen gram altın 240 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 06:33
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