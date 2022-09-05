Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş rakam verdi ve duyurdu: Çok zor olacak!

Piyasalar hakkında değerlendirmeleri ile bilinen İslam Memiş, bu defa enflasyon hakkında ciddi uyarılar yaptı. Her açıklamasında kıtlık ekonomisinden bahseden Memiş, yeni zamlara dikkat çekti. İşte İslam Memiş'in o açıklamaları.

Enflasyon tahminini açıkladı

Enflasyonda yüzde 81-82 aralığında enflasyon gelebileceğini ifade eden İslam Memiş, enflasyonla mücadelenin kolay olmayacağını söyledi.

Güvensiz para politikalarına değinen Memiş, "Orta vadeli programda enflasyon kur beklentileri biraz yukarı yönlü revize edildi. 2024 ve 2025 ise çok farklı hikayeler. Şu andaki değişim sürecinde benim için 2024 ve 2025 öngörüleri hikaye. Bir gün sonrasını öngöremeyen merkez bankaları varken bu orta vadeli programlar bence geçerliliğini korumaz. 1 yıllık sürece bakalım. Gübrede artış yüzde 234. Tarım enerji maliyetleri yüzde 228, mazot fiyatları yüzde 242, yem fiyatları yüzde 146, doğal gaz ve elektriğe gelen zamları da bunun üzerine koyup tekrar enflasyonun maliyetini gözden geçirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kıtlık ekonomisi kapıda mı?

Kıtlık ekonomisine dikkat çeken İslam Memiş, "Bilinçli olan insanlar var, değişim sürecine inananlar ona göre gardını alıyor. Ekilebilir tarım arazileri alıyor, kendi ekimini yapıyor, tarım farkındalığı oluşmuş. Diğeri ise lay lay lom hayat yaşayanlar. Zannediyor ki benim param var gidip dilediğim kadar gıdamı alacağım falan zannediyorlar. Bekle yavrucum daha çok alırsın." yorumunu yaptı.