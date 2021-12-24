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Ekonomi Dolar ve altın haftanın son gününe böyle başladı!
Ekonomi

Dolar ve altın haftanın son gününe böyle başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşüş seyrini sürdüren dolar güne 11.50 liradan başladı. Gram altın ise 674 TL'den işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 09:10:00 -
Dolar ve altın haftanın son gününe böyle başladı!

Dün 10.30 liranın altını gören dolar günü 11.35 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne ise 11.52 liradan başladı. Kurun seyrinde başta kur korumalı TL mevduat hesabı olmak üzere hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'ye teşvik önlemleri etkili oluyor.

1000 TL'nin üzerini gördükten sonra sert düşen gram altın ise haftanın son işlem günüde 674 TL'den güne başladı.

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