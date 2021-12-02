  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar tahminleri uzun süre konuşulan Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Devlet bunu yapmalı
Ekonomi

Dolar tahminleri uzun süre konuşulan Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Devlet bunu yapmalı

Önceki gün asgari ücretin 3700-3750 Lira olabileceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni açıklmalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:41:00 -
Dolar tahminleri uzun süre konuşulan Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Devlet bunu yapmalı

BBN Türk'te Tarkan Kaleli'nin sunduğu BBN Ekonomi programına konuk olan Ekonomist Necmettin Batırel ve Ekonomist Erdal Özel, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda  'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel, asgari ücret konusunda bazı vergilerden fedakarlık yapılması gerektiğini kaydetti.

Batırel, asgari ücretle ilgili olarak yaptıüı açıklamada, "Devletin burada yapması gereken vergilerden vazgeçmektir. Bunu yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Zira bütçe açığı beklenenin altında gerçekleşiyor. Benim gördüğüm kadarıyla ekstra kazanım elde edeceğiz. Devlet burada elinden geleni yapıyor. Yapmaya devam edecektir. Asgari ücretteki bahsi geçen zamlar enflasyona ezdirmez" dedi.

Almanya'daki enflasyon rakamları korkunç

Batırel, “(15.19 Bakın bugün Almanya'da açıklandı. Yıllık enflasyon Kasım ayında 5.2 olmuş ya. 5.2 olmuş ama rakam küçük gelebilir ama bakın Almanya'da enflasyon yıllık bazda yüzde 1.7'ydi daha önce. 3 kat artmış. Yani bizde enflasyon yüzde 20, Almanya'da yüzde 60 olmuş. Bu korkunç bir rakam. " ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş
Gündem

Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete DSP'den girmek istediğini, ancak Rahşan Ecevit'in SSK..
Vatandaşlar çileden çıktı! Her gün zam geliyor
Ekonomi

Vatandaşlar çileden çıktı! Her gün zam geliyor

Türkiye'de her geçen gün zamlanan ev fiyatları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Uyanık ev sahipleri döviz fiyatlarına bağlı ola..
Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor!

Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor!

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay