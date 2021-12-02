Dolar tahminleri uzun süre konuşulan Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Devlet bunu yapmalı

BBN Türk'te Tarkan Kaleli'nin sunduğu BBN Ekonomi programına konuk olan Ekonomist Necmettin Batırel ve Ekonomist Erdal Özel, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel, asgari ücret konusunda bazı vergilerden fedakarlık yapılması gerektiğini kaydetti.

Batırel, asgari ücretle ilgili olarak yaptıüı açıklamada, "Devletin burada yapması gereken vergilerden vazgeçmektir. Bunu yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Zira bütçe açığı beklenenin altında gerçekleşiyor. Benim gördüğüm kadarıyla ekstra kazanım elde edeceğiz. Devlet burada elinden geleni yapıyor. Yapmaya devam edecektir. Asgari ücretteki bahsi geçen zamlar enflasyona ezdirmez" dedi.

Almanya'daki enflasyon rakamları korkunç

Batırel, “(15.19 Bakın bugün Almanya'da açıklandı. Yıllık enflasyon Kasım ayında 5.2 olmuş ya. 5.2 olmuş ama rakam küçük gelebilir ama bakın Almanya'da enflasyon yıllık bazda yüzde 1.7'ydi daha önce. 3 kat artmış. Yani bizde enflasyon yüzde 20, Almanya'da yüzde 60 olmuş. Bu korkunç bir rakam. " ifadesini kullandı.