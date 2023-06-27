Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: 900 lira birden olacak

Doların sürekli olarak gerileyeceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel, bu kez altın fiyatlarına ilişkin tahminler yaptı.

Necmettin Batırel, gram altın fiyatlarının yakında uçuşa geçeceğini söyledi.

İşte Necmettin Batırel'in o altın tahmini:

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock'un iştiraki iShares, spot Bitcoin ETF çıkarmak için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC’e) başvuru yapması sonrası Bitcoin hızlı ralli yaşamıştı. Şirket Bitcoin’in değerine endeksli hisse senedi gibi alınıp satılan araç çıkarmak istemişti. SEC, bir sürprize imza atarak ilk kaldıraçlı Bitcon ETF’ye onay verdi. Yani vadeli satışlara izin verildi, peşin satışlara değil. Bu yüzden 31 bin 400 dolara yükselen Bitcoin’in değeri 30 bin 400 dolara düştü. Teknik analize göre 30 bin 700 üzerinde tutunamazsa 29 bin 350 ardından 28 bin 200 dolar desteklerine dönecek. Son 12 ayda fiyatı yüzde 43,28 artan Bitcoin’in hızlı yükselişinden sonra kar satışlarıyla düzeltme yapması kaçınılmaz. Kripto paralardaki yoğunlaşma altının Haziran ayında sert düşüşüne yolaçtı. 1910 dolarla dip yapan ons yaşanan son gelişmeler üzerine yeni haftaya 1928 dolarla başladı.

Uluslararası Finans Enstitüsüne göre ilk çeyrek sonunda küresel borçlar 305 trilyon dolarla rekor düzeye ulaşmış durumda. Hane halkı borçları 57.6; kamu borçları 85.7; banka borçları 69.8; finans dışı şirket borçları 91.9 trilyon dolar oldu. Şiddetli borç krizi doları ve altını güçlendirecek. Düşük küresel ekonomik büyüme, yüksek faiz oranları, önemli borç yükleri ve yüksek enflasyon krizi tetikleyecek. Dolar ve altın sistem tehdit altına girdikçe ve yeni bir para sistemi önerildiğinde değerini katlayacak.. Onsun uzun vadede önce 5 bin ardından 8 bin dolara yükseleceği tahminleri yapılıyor. Hisse senetlerinden kaçış hızlandıkça yani piyasalar eridikçe altının onsu 2023 Ekim ayına kadar 3 bin dolara ulaşacak diyenler var.. Hisse senedi piyasaları 1982’de başlayan 41 yıllık boğa hareketinin sonuna yaklaştı. ABD merkez bankası 2022 Haziran ayında yüzde 9,1 ile zirveye ulaşan yüksek enflasyonu durdurmak amacıyla faiz oranlarını 500 baz puan artırdı. Ama yüksek faiz ekonomik büyümeyi sekteye uğrattı, işsizlik artıyor İmalat sektörü endeksi Haziran’da 46.3 ile hayal kırıklığı meydana getirdi.

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Resesyon kaygılarının arttığı ortamda hisse senetlerinde %80 düşüş bekleniyor. 26 Temmuz toplantısında faiz konusunda son nokta konulacak. Ama şurası bir gerçek ki, FED sıkılaştırma politikasında fazla ileri gitti. Ekim ayında altının onsu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.. önce 1950 doları aşacak, 1988 dolara ulaşacak. Bu seviyede güç topladıktan sonra 2020 ve 2050 ve 2070 dolar dirençlerini test edecek. Önceki tarihi zirve olan 2070 dolar sıfır noktasıdır. Geçilirse 2100 – 2150 2200 dolar seviyeleri gündeme gelecek. Gram altın sırasıyla 1580, 1636 – 1677 – 1701 - 1800 – 2000 TL seviyelerini test edebilir. Bu rakamlar dolar 25 TL esas alınarak tespit edilmiştir. Üzeri vardır, aşağısı yoktur. Ons Ekim ayında 3 bin doları görürse gram altın 2500 lirayı aşar. Altınla yaptığım analiz tamamen şahsi çalışmamdır. Noktaları birleştirdiğim zaman ortaya çıkan sonucu yazdım. Takdir sizindir. Ama şurası bir gerçek ki, tarih boyunca altın yatırımcısına hep kazandıran bir varlık olmuştur.