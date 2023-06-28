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Ekonomi Dolar sözleri gündem olan Necmettin Batırel'den son tahmin: Doları olan bayram bitmeden bunu yapsın
Ekonomi

Dolar sözleri gündem olan Necmettin Batırel'den son tahmin: Doları olan bayram bitmeden bunu yapsın

Yeniakit Publisher
2023-06-28 08:58:00 -
Dolar sözleri gündem olan Necmettin Batırel'den son tahmin: Doları olan bayram bitmeden bunu yapsın

Doların sürekli olarak gerileyeceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel elinde döviz olanlara flaş bir çağrıda bulundu.

Doların düşeceği yönünde tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Dolar kuru 26 liralara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Ekonomist Necmettin Batırel'e göre ise dolar düşecek.

Batırel yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Brüt rezervler 107.5 milyar dolara çıktı. Körfez ülkelerinden görülmemiş sermaye akımı başlıyor. Satın dolarları, kur kalesi yıkılıyor" dedi.


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