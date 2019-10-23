Dolar son dakika fiyatı dolar ne kadar Soçi zirvesi doları etkiledi mi 23 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Soçi’de Suriye’nin geleceğine yönelik çok önemli bir mutabakata imza atıldı. Soçi mutabakatına göre, terör örgütü YPG Tel Rıfat ve Münbiç’den bugün 12.00'den başlamak üzere 150 saat içinde güvenli bölgenin 30 kilometre dışarı çıkarılacak. Bu karar tüm dünyada son dakika olarak duyurulurken, Soçi mutabakatının dolara etkisi ne olacağı da merak ediliyordu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru ne durumda? 23 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte dolarda son durum haberi.

Dolar/TL, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması sonrası 5,80 civarında seyrediyor. Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor. Suriye'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL için 5,78 seviyesinin önemli destek, 5,90'ın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.