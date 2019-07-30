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Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla düşeşe geçen dolar kuru gün içerisinde 5,54 seviyesiyle son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

30 Temmuz 2019 Salı 17:09
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Sabah saatlerinde 5,58 ile son üç haftanın en düşük seviyesini gören dolar kuru düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Kur 5,54 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,56'dan, euro ise 6,21'den işlem görüyor. 

Merkez'in kararı sonrası düşüşe geçti

Dolar, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti. Gün içerisinde 5,54 seviyesini gören kur böylece son 4 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

'Dolarda 5,50 seviyesi gündeme gelebilir'

Haberler.com'un haberine göre, teknik açıdan dolar/TL'de 5,5750 desteğinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,6750'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:09
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