Dolar şoku! Rusya'da tırmanış sürüyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumu ve Moskova ile ABD gerilimi piyasalara yansıdı. Ruble, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.
Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk işlem gününde de geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,75 değer kaybederek 3.344 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,3’ün üzerinde azalarak 1.355 puana kadar düştü.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD’nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.
Rusya'da dolar kuru 78,24 Rus Rublesinden işlen görürken uzmanlar 90'lı rakamların yakın olduğunu düşünüyor.