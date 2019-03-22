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Dolar sakin başladı

Dolar kuru, Fed kararının gelişen ülke piyasaları üzerindeki iyimser etkisiyle kısa süreli bir düşüşün ardından Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler ve yurtiçi yerleşiklerin döviz almaya devam etmesi nedeniyle indiği 5.40 seviyesinde kalmadı. Dolar neredeyse kayıplarının tamamını geri aldı ve haftanın sişlem günü olan 22 Mart gününe 5.4650 ile başladı. Euro 6.22, sterlin ise 7.1820'de

22 Mart 2019 Cuma 08:10
Dolar sakin başladı

Dolar kuru karar öncesi 5.48 üzerindeki seviyelerden 5.40'a kadar inmesine rağmen dün yeniden yükselişe geçti. Türk lirası perşembe günü yüzde 0.7 değer kaybederken yarım ila 1 puan arasında değer kazanan diğer gelişen ülkelerden negatif ayrıştı.

TL'nin düşüşünde içeride dolara olan talep ve ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik kaygılar öne çıkıyor. ABD'li yetkililer dün S-400 konusunda Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesi hazırlıklarının askıya alınabileceğini belirtmişti.

ABD'nin uluslararası güvenlik ilişkilerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Katie Wheelbarger ise "S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve en basit şekilde bunu yapmış olacağız" dedi.

22 Mart günü dolar 5.4650, euro 6.22 ve sterlin ise 7.1820 ile başladı. 

Analistteki kurdaki sınırlı harekette ve düşüşün kalıcı olamamasında yurtiçi yerleşiklerin güçlü talebini de öne çıkarıyor. TL'deki her değer kazancını döviz alım fırsatı olarak görüldüğünü belirten analistler, Fed'in yarattığı iyimserliğin son bulduğunu ve TL faizlerinin dövize yönelimi azaltmadığını vurguluyor.

Öte yandan uzun vadede seçim sonrası bu eğilimin terse dönmesi durumunda TL'de değer kazancı için ciddi bir alan açılabileceği belirtiyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 08:10
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