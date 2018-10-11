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Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Dün 6.02 TL'ye kadar inen dolar yeni güne 6,0383 lira seviyesinden başladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:34
Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0383 liradan, avro 7,9855 liradan güne başladı. 

Dolar/TL yeni güne 6,0694 lira seviyesinden başladı. Saat 09:15 itibariyle dolar 6,0683, euro 6,9720 TL'den işlem işlem görüyor.

Salı günü açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL'nin üzerinde hareket eden dolar/TL  dün güne 6.10 seviyesinden başlamış, öğleden sonra 6.02 seviyesine dek inmişti.

Gözler yarın  gerçekleşmesi beklenen ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davasına çevrildi. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan Brunson halihazırda ev hapsinde tutuluyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:34
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