Dolar piyasaya nasıl başladı? Dolar, Türk Lirası karşısında haftaya 5,58'in altında başlamasının ardından kademeli bir şekilde yükselerek dün 5,75 seviyesini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, avro 6,3560 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,7260 liradan alınan dolar, 5,7280 liradan satılıyor. 6,3540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3560 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3470 lira olmuştu.

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