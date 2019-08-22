0553 313 94 23

Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dolar, Türk Lirası karşısında haftaya 5,58'in altında başlamasının ardından kademeli bir şekilde yükselerek dün 5,75 seviyesini gördü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
Dolar piyasaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, avro 6,3560 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7260 liradan alınan dolar, 5,7280 liradan satılıyor. 6,3540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3560 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3470 lira olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
  1. İstanbul
  2. döviz
  3. Piyasalar
  4. Dolar
  5. Euro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
    1. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12..
    2. Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını..
    3. Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı
    4. Trafik magandası tutuklandı
    5. Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
    6. İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79..
    7. Mersin’de mevsimlik çiçek dikimi..
    8. Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem..
    9. Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması
    10. 28 Şubat darbesinin 1 numarası..
    11. Haliliye’de parklar güzelleşiyor
    12. Görevden alınan HDP’li belediye..
    13. Türkiye’nin varlıkları arttı,..
    14. Basit yaralamadan aranan hükümlü..
    15. Adıyaman'da 21 yaşındaki genç silahlı..
    16. Büyük göğüsler birçok probleme sebep..
    17. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    18. (Özel) Birçok sürücüyü ilgilendiren..
    19. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    20. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa..
    21. Anadolu Üniversitesinde yangın..
    22. 'Gözlerinin içine bakıp paramız yok..
    23. İngiltere Başbakanı Merkel'i..
    24. Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı
    25. İran’da kadınlara düğmesiz kıyafet..
    26. Vali Tutulmaz’dan Karaadilli Belde..
    27. Fındık başağı toplarken kaybolan yaşlı..
    28. (Özel) 145 hektar orman kasıtlı..
    29. Kentin sokaklarında 30 kişilik grupla..
    30. Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı