  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’den tepki: 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik, bu zihniyeti değiştiremedik! Yavaş'ın TEKNOFEST hazımsızlığı

Bölge gaz yatakları ile doldu! Türkiye karşıtı cephe anlaştı

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı

Kazdıkça tarih fışkıracak! Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş tek kalesi...

Gelecek üç yılın planı bugün açıklanacak... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Külliye’de açıklayacak

Türk helikopteri ihracat yolunda! 1 milyar dolarlık teklif

Türkiye'ye doğalgaz teklifinde bulundular! Merakla Ankara'nın kararını bekliyorlar

25 adet F-35 siparişi verildi! Gelişmeler maalesef bizi de ilgilendiriyor

Fiat Egea tahtı kaptırdı! İşte en çok satılan otomobiller

İyi Parti ile CHP arasında 'kalbini kırarım' tartışması
Ekonomi Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi
Ekonomi

Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-06 14:13:00 -
Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi

Dolar kuru birçok ülkenin yerel para birimine karşı değer kazanmaya devam ederken Japonya ve Çin'den kura müdahale geldi.

Doların yeniden yükselişe geçmesi karşısında Asya para birimlerinde son ayların dip seviyelerinin görülmesi Japonya ve Çin otoritelerini harekete geçirdi.

Japonya sözlü uyarı yöntemini tercih ederken Çin yuan sabitleme aracını kullanmaya devam ediyor.

Japonya’da bir numaralı kur yetkilisi olarak görülen Maliye Bakanı Yardımcısı Masato Kanda “kurda spekülatif hareketlere karşı gerekirse harekete geçebileceklerini” söyledi. Dolar/yen kuru bu sabah 147,8’e kadar yükselerek Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kanda’nın “Eğer kurda bu hareketler sürerse her seçenek masada olacak” açıklamasını yapmasının ardından kur bir miktar gerilese de sabah saatlerinde 147,5 seviyesinden işlem görüyor. Çin ise referans kur üzerinden müdahalelerini sürdürüyor.

Çin Merkez Bankası 7,1969 ile yuan lehine güçlü bir dolar/yuan referans oranı belirledi. Ancak dolar/yuan kuru yüzde 0,3’e kadar yükselerek 7,3248 ile Kasım 2022’den beri en yüksek seviyesini gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23