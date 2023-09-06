Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi

Doların yeniden yükselişe geçmesi karşısında Asya para birimlerinde son ayların dip seviyelerinin görülmesi Japonya ve Çin otoritelerini harekete geçirdi.

Japonya sözlü uyarı yöntemini tercih ederken Çin yuan sabitleme aracını kullanmaya devam ediyor.

Japonya’da bir numaralı kur yetkilisi olarak görülen Maliye Bakanı Yardımcısı Masato Kanda “kurda spekülatif hareketlere karşı gerekirse harekete geçebileceklerini” söyledi. Dolar/yen kuru bu sabah 147,8’e kadar yükselerek Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kanda’nın “Eğer kurda bu hareketler sürerse her seçenek masada olacak” açıklamasını yapmasının ardından kur bir miktar gerilese de sabah saatlerinde 147,5 seviyesinden işlem görüyor. Çin ise referans kur üzerinden müdahalelerini sürdürüyor.

Çin Merkez Bankası 7,1969 ile yuan lehine güçlü bir dolar/yuan referans oranı belirledi. Ancak dolar/yuan kuru yüzde 0,3’e kadar yükselerek 7,3248 ile Kasım 2022’den beri en yüksek seviyesini gördü.

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