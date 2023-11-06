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Ekonomi Dolar patladı gitti! Fed Başkanı Powell'dan bu kez yatırım tavsiyesi geldi: İsrail-Hamas savaşı döviz kurlarını...
Ekonomi

Dolar patladı gitti! Fed Başkanı Powell'dan bu kez yatırım tavsiyesi geldi: İsrail-Hamas savaşı döviz kurlarını...

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:27:00 - 2023-11-06 23:42:33
Dolar patladı gitti! Fed Başkanı Powell'dan bu kez yatırım tavsiyesi geldi: İsrail-Hamas savaşı döviz kurlarını...

Dolar kuru birçok ülkenin yerel para birimine karşı değer kazanmaya devam ederken Powell “Belirsizlikleri ve riskleri göz önüne aldığımızda ve geldiğimiz noktaya bakıldığında Komite temkinli biçimde ilerliyor söylemleri üzerine yeni açıklması geldi! İsrail-Hamas savaşı etkisini ele aldı

Bu hafta, piyasaların odak noktası Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günü yapacağı açıklamalarda olacak gibi görünüyor. Powell'ın söylemleri, küresel piyasalarda belirleyici bir rol oynayabilir.

YATIRIM TAVSİYESİ!

Öncelikle, İsrail-Hamas savaşının piyasalara olan etkilerini ele alalım. Jeopolitik gerginlikler, her zaman olduğu gibi, risk iştahını zedeliyor. Bu durum, özellikle altın ve diğer kıymetli metallerin taleplerini artırarak, döviz piyasasında dalgalanmalara sebep olabilir.

Dolar endeksindeki hareketlilik de göz önünde bulundurulmalı. Eylül ayında yaşanan yükselişten bir miktar geri çekilme yaşandığını gösteriyor. Ancak Powell'ın yapacağı açıklamalar, dolar endeksinin seyrini belirleyebilir. Fed'in faiz politikalarına yönelik ipuçları, döviz piyasasında önemli etkilere yol açabilir.

Öte yandan, ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri de gündemde. Powell, bu konuda nasıl bir yaklaşım benimseyeceğini açıklayacak. Ekonomik takvimdeki verilere göre, bu hafta işsizlik başvurularının yakından takip edilmesi önem taşıyor. Bu veri, iş gücü piyasasının durumu hakkında önemli ipuçları verebilir.
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investing'e göre: Bitcoin ve diğer kripto paralarda yükseliş yavaşladı gibi görünüyor. Özellikle Bitcoin'in 35.000 dolar seviyesi etrafındaki dalgalanmaları kripto piyasasının geleceğine dair belirleyici olabilir. Uzun süre bu seviyede sabit kalınması tekrar 30.000 doların altına bir düşüş getirebilir. Bu noktada, yatırımcıların temkinli olmaları ve piyasanın seyrine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Son olarak, Borsa İstanbul'un performansına bir göz atalım. Şu an için endeks, 7.800 seviyelerinde seyrediyor. Ancak, Kasım ayında dalgalanmaların devam etmesi muhtemel. Yatırımcıların bu süreçte temkinli olmaları ve piyasayı yakından takip etmeleri önerilir.

Teknik Seviyeler

Euro/Dolar

Direnç: 1,0805 - 1,0880
Destek: 1,0672 - 1,0636
Ons altın

Direnç: 2.005 - 2.027 dolar
Destek: 1.980 - 1.956 dolar
Gümüş

Direnç: 23,28 - 23,70 dolar
Destek: 22,80 - 22,20 dolar
Dolar/TL

Direnç: 28,60
Destek: 27,81
Sterlin/Dolar

Direnç: 1,2435 - 1,2543
Destek: 1,2285 - 1,2240
BIST 100

Direnç: 7.813 - 7.995
Destek: 7.650 - 7.424

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