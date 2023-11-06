Dolar patladı gitti! Fed Başkanı Powell'dan bu kez yatırım tavsiyesi geldi: İsrail-Hamas savaşı döviz kurlarını...

Bu hafta, piyasaların odak noktası Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günü yapacağı açıklamalarda olacak gibi görünüyor. Powell'ın söylemleri, küresel piyasalarda belirleyici bir rol oynayabilir.

YATIRIM TAVSİYESİ!

Öncelikle, İsrail-Hamas savaşının piyasalara olan etkilerini ele alalım. Jeopolitik gerginlikler, her zaman olduğu gibi, risk iştahını zedeliyor. Bu durum, özellikle altın ve diğer kıymetli metallerin taleplerini artırarak, döviz piyasasında dalgalanmalara sebep olabilir.

Dolar endeksindeki hareketlilik de göz önünde bulundurulmalı. Eylül ayında yaşanan yükselişten bir miktar geri çekilme yaşandığını gösteriyor. Ancak Powell'ın yapacağı açıklamalar, dolar endeksinin seyrini belirleyebilir. Fed'in faiz politikalarına yönelik ipuçları, döviz piyasasında önemli etkilere yol açabilir.

Öte yandan, ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri de gündemde. Powell, bu konuda nasıl bir yaklaşım benimseyeceğini açıklayacak. Ekonomik takvimdeki verilere göre, bu hafta işsizlik başvurularının yakından takip edilmesi önem taşıyor. Bu veri, iş gücü piyasasının durumu hakkında önemli ipuçları verebilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

investing'e göre: Bitcoin ve diğer kripto paralarda yükseliş yavaşladı gibi görünüyor. Özellikle Bitcoin'in 35.000 dolar seviyesi etrafındaki dalgalanmaları kripto piyasasının geleceğine dair belirleyici olabilir. Uzun süre bu seviyede sabit kalınması tekrar 30.000 doların altına bir düşüş getirebilir. Bu noktada, yatırımcıların temkinli olmaları ve piyasanın seyrine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Son olarak, Borsa İstanbul'un performansına bir göz atalım. Şu an için endeks, 7.800 seviyelerinde seyrediyor. Ancak, Kasım ayında dalgalanmaların devam etmesi muhtemel. Yatırımcıların bu süreçte temkinli olmaları ve piyasayı yakından takip etmeleri önerilir.

Teknik Seviyeler

Euro/Dolar

Direnç: 1,0805 - 1,0880

Destek: 1,0672 - 1,0636

Ons altın

Direnç: 2.005 - 2.027 dolar

Destek: 1.980 - 1.956 dolar

Gümüş

Direnç: 23,28 - 23,70 dolar

Destek: 22,80 - 22,20 dolar

Dolar/TL

Direnç: 28,60

Destek: 27,81

Sterlin/Dolar

Direnç: 1,2435 - 1,2543

Destek: 1,2285 - 1,2240

BIST 100

Direnç: 7.813 - 7.995

Destek: 7.650 - 7.424