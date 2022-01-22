"Dolar paraşütsüz düşecek" diyen Batırel'den yeni bomba

Türk ekonomisinin 20 Aralık gecesinden itibaren yepyeni bir döneme girdiğini belirten Necmettin Batırel, "Hükümetin uygulamaya koyduğu doğru kararlar Türk lirasına değer kazandırıyor. Bu süreç artarak devam edecek" dedi. Batırel, "Türkiye 2022 yılında uçacak demiştim. İşte tekerlekler yerden kalktı bile" ifadelerini kullandı. İşte, doların paraşütsüz düşeceğini bilen Batırel'in Türkiye gazetesindeki o yazısı:

"Merkez Bankası beklendiği gibi yüksek enflasyon karşısında politika faizini %14’te sabit tuttu. Karar metnine Türk lirası öncelikleyen ifadesi eklendi. İlk çeyrek ifadesi kaldırıldı. Fiyat artışları %5 seviyesine düşünceye kadar elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz, ticari kredi faizleri izlenmektedir, denildi.

Buradan çıkan sonuç şu: Merkez Bankası artık enflasyona odaklı bir para politikası izleyecek. Kredi maliyetlerini mercek altına alacak. Bu iki enstrümanda belirgin bir düşüş yaşanmadan harekete geçmeyecek.

Kur korumalı TL mevduat hesaplarına katılım çığ gibi büyüyor. Son rakam 180 milyar lira...

Merkez Bankası rakamlarına göre, parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları 14 Ocak haftasında 1,4 milyar dolar azaldı. Bireysel hesaplar 829, tüzel hesaplar 568 milyon dolar geriledi. Bir başka ifadeyle vatandaş ve şirketler bir haftada bu şekilde yaklaşık kur korumalı TL mevduat hesaplarına 19 milyar lira yatırdı. Bu sadece döviz kısmı. TL hesaplarından geçen rakamın 1 haftada 80 milyar TL olduğu belirtiliyor.

TL teşvik paketine yönelik atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı. Biliyorsunuz TL'den kur korumalı mevduat ürününe dönüşte faiz üst sınırı bulunurken, döviz mevduatından kur korumalı TL mevduata dönüşte faiz limiti uygulanmıyor.

Yeni kararla birlikte mevduat sahipleri en yüksek faizi veren bankaya yönelecek, böylece bankalar arasında mevduat kapma yarışı başlayacak. Ayrıca vatandaşın altın hesaplarının ekonomiye katılması için darphane ve altın rafinerileri devreye sokuluyor. Açılan altın hesapları sona erdiğinde fiziki teslim yapılacak.

Yazılarımda dile getirdiğim enflasyonla mücadele kapsamında alınan iki büyük adımı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Birincisi KDV indirimi ile kalıcı biçimde oranlar seçici ürünlerde yüzde 1 ile en alt düzeye indiriliyor. Bu gelişme fiyatların düşmesinde çok önemli rol oynayacak. İkincisi kredi garanti fonu çok kısa süre içinde devreye giriyor.

Verilen kredilerin garanti altına alınması sistemin hızlı çalışmasını sağlayacak. Bankalar ticari kredi mekanizmasını güvenle çalıştıracak. Böylece ucuz kaynak elde eden şirketler daha çok yatırım ve üretim yapacak. Maliyetler azalacağı için fiyatlar gerileyecek... Enflasyonda düşüş trendi başlayacak. Merkez Bankasının brüt rezervleri geçen hafta 109,55 milyar liraya yükseldi.

Net rezervler 7,5 milyar dolar oldu. Swap miktarı Birleşik Arap Emirlikleriyle yapılan ve Azerbaycan merkez bankasının 1 milyar avroluk depo hesabı açarak katılımıyla birlikte 58 milyar dolara çıktı. Bu swapların çıkarılarak eksi rezerv olduğunu söylemek büyük bir cahilliktir. Zira bu anlaşmalar uzun süreli ve zamanı bittiğinde uzatılıyor.

Sonuçlanması tamamen bize bağlı olduğu için kalıcıdır. Döviz rezervleri bir ülkenin "kefen parası" niteliğindedir. Başkalarına muhtaç olmayı önler ya da geciktirir. Başı sıkıştığında, kullanır. Bu kaynak şu anda optimum (en uygun) seviyede tutuluyor, daha fazla artması gerekmiyor.

Türk ekonomisi 20 Aralık gecesinden itibaren yepyeni bir döneme girdi. Kur baskısı tamamen ortadan kalktı. Ülke batıyor, ekonomi yıkıldı tezi çöken Millet İttifakı'nın eli ayağına dolaştı. Hükûmetin uygulamaya koyduğu doğru kararlar Türk lirasına değer kazandırıyor. Bu süreç artarak devam edecek. Türkiye 2022 yılında uçacak demiştim. İşte tekerlekler yerden kalktı bile..."