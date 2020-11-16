Dolar ne kadar canlı | Geçen hafta düşüşe geçen Dolar’ın yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor? Peki, dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? | Güncel Euro fiyatı

Pek çok kişi doların ne kadar olduğunu merak ediyor. 16 Kasım güncel rakamlarına göre 1 dolar 7,65 TL oldu. 1 Euro ise 9,07 TL'ye denk geliyor.

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