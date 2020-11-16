  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar ne kadar oldu? | Güncel Euro fiyatı
Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? | Güncel Euro fiyatı

Canlı döviz | Döviz yatırımı yapanlar canlı Dolar ve Euro fiyatını araştırıyor. Bir süredir düşüşte bulunan Dolar’ın yeni haftaya nasıl başladığı da merak ediliyor? Peki, 1 dolar kaç lira? | Dolar ne kadar oldu? | Euro kaç lira?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:40:00 -
Dolar ne kadar oldu? | Güncel Euro fiyatı

Dolar ne kadar canlı | Geçen hafta düşüşe geçen Dolar’ın yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor? Peki, dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? | Güncel Euro fiyatı

Pek çok kişi doların ne kadar olduğunu merak ediyor. 16 Kasım güncel rakamlarına göre 1 dolar 7,65 TL oldu. 1 Euro ise 9,07 TL'ye denk geliyor.

Güncel döviz rakamlarını yeniakit.com.tr ana sayfasından takip edebilirsiniz.

 

Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

Ekonomi

Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi
Siyaset

Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde vatandaşların 'asla oy vermem' dediği parti belli oldu.
Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...
Gündem

Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...

Kokuşmuş mahallede para için her takla atılmaya devam ediliyor. Şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandığını iddia edip şarkısının reklam..
Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?
Gündem

Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Uluslararası Siyasi Danışmanlar ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay