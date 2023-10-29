Dolar ne kadar oldu? Google'da dolar 24 TL'ye düştü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı toplantısında faizi 5 puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar , tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.

Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google 'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şoke oldu.

Google'da ne kadar? Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü. Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Google'da "", "", "" ve sadece "" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü. Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Hatasını Düzeltti Doları 24 TL olarak gösteren Google'ın arama penceresindeki durumun arama motorundan kaynaklandığı tahmin edilirken Google hatasını düzelterek tekrar doğru kuru yayınladı.

