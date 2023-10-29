Dolar ne kadar oldu? Google'da dolar 24 TL'ye düştü
Doların Google'da 24 TL'ye düşmesi gündeme bomba gibi oturdu. Google'da "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar oldu" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya düştüğünü görerek şoke oldu.
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Doların Google'da 24 TL'ye düşmesi gündeme bomba gibi oturdu. Google'da "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar oldu" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya düştüğünü görerek şoke oldu.
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