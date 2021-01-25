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Ekonomi Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL oldu? 25 Ocak 2021 döviz kuru
Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL oldu? 25 Ocak 2021 döviz kuru

Haftanın ilk işlem gününde döviz kurunda hareketlilik gözlemlendi. Döviz kuru hafif çaplı yükselme gösterdi. Dolarda %0,06 oranında hareketlilik gerçekleşti. Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 güncel döviz kuru…

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:44:00 -
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL oldu? 25 Ocak 2021 döviz kuru

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda herhangi bir sorun olmadıkça faizleri arttırmayacağını bildirerek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu elbette yapacağız ama bu yakın gözükmüyor." açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra 21 Ocak'ta TCMB faiz kararını sabit tutacağını açıkladı. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının sonra ortalama 7.3 olarak fiyat belirliyor. Merkez bankasının doların yükselişini engellemek için çalışmaları sürüyor. Doların güncel durumu aynı zamanda dolar ile yatırım yapanların merak ettiği bir durum. Birçok vatandaş doların güncel durumunu araştırıyor. Peki 25 Ocak 2021 dolar kaç TL, Euro kaç TL oldu?

Güncel döviz kuru

Dolar satış fiyatı: 7,4144 TL

Dolar alış fiyatı: 7,4081 TL

Euro satış fiyatı: 9,0443 TL

Euro alış fiyatı: 9,0294 TL

Sterlin satış fiyatı: 10,1826 TL

Sterlin alış fiyatı: 10,1583 TL

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