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Ekonomi Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 01 Şubat güncel döviz kuru
Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 01 Şubat güncel döviz kuru

Dolar son günlerde sert düşüş yaşarken vatandaşlar doların seyrini merak ediyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 01 Şubat 2021 güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:32:00 -
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 01 Şubat güncel döviz kuru

Haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar güncel döviz kurlarını merak ediyor. Yatırımcıların gözü de daima doların ne kadar olduğunda.

Güncel döviz kuru

Dolarda bugün %-0,52 hareketlilik oldu.

Dolar satış fiyatı: 7,2814₺

Dolar alış fiyatı: 7,2707₺

 

Euro da bugün %-0,56 oranında hareketlilik oldu.

Euro satış fiyatı: 8,8353₺

Euro alış fiyatı: 8,8186₺

 

Sterlin de bugün %-0,34 hareketlilik yaşadı. 

Sterlin satış fiyatı: 9,9966₺

Sterlin alış fiyatı: 9,9700₺

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