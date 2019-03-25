Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda son durum 25 Mart Pazartesi

Cuma günü yaşanan gelişmeyle dolar yüzde 7 artarak 5.80 TL’yi gören dolar haftanın ilk gününde dolar güne nasıl başladı? Dolar ne kadar? Dolar düştü mü, yükseldi mi? Serbest piyasada dolar ve euro son durum fiyatları ne? Soruları yatırımcılar tarafından merak edilmekte. Dolar - euro kaç TL? 25 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar TL ne kadar oldu? Dolar yükselişi sürecek mi? Geçtiğimiz hafta Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Golan tepelerine ilişkin açıklamaları ardından ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle kur ve faiz sert yükselmişti. Dolar/TL bu sabah saat 08:23 itibari ile güne 5.5730/ 5.5745 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Sert satış baskısı ardından Merkez Bankası kademeli olarak en az 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelen likidite adımı açıkladı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa gelişmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından izlendiğini duyurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."