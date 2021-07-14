Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç para? 14 Temmuz dolar kuru ne kadar?
Dolar son durum ne oldu? sorusu Merkez Bankası faiz kararını açıklamasından sonra merak edilir oldu. Faiz indirimi olup olmayacağı konusunda gözler Merkez Bankası’ndaydı. Merkez Bankası, temmuz toplantısında politika faizini yüzde 19'da bırakma kararı aldı. Merkez Bankası’nın aynen geçen ay olduğu gibi faizi sabit tutması sonrası dolar kuru merak ediliyor. Peki TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Dolar kaç para? 14 Temmuz dolar kuru ne kadar?
Bugün dolar kuru canlı alış ve satış fiyatı nedir? Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar kaç para olduğu, dolar yatırımcısı tarafından merak ediliyor.
Dolar ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL, 8,60'ın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 10,16'larda seyrediyor. Dün 92,8 seviyelerine çıkan dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 92,6 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görse de 1,1795 seviyesine çıktı.