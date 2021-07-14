Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç para? 14 Temmuz dolar kuru ne kadar?

Dolar son durum ne oldu? sorusu Merkez Bankası faiz kararını açıklamasından sonra merak edilir oldu. Faiz indirimi olup olmayacağı konusunda gözler Merkez Bankası’ndaydı. Merkez Bankası, temmuz toplantısında politika faizini yüzde 19'da bırakma kararı aldı. Merkez Bankası’nın aynen geçen ay olduğu gibi faizi sabit tutması sonrası dolar kuru merak ediliyor. Peki TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Dolar kaç para? 14 Temmuz dolar kuru ne kadar?