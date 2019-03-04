Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? Son dakika 4 Mart 2019 dolar kuru

Merkez Bankası 4 Mart Pazartesi dolar kuru merak edilmekte. Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir gerilimi tırmanırken dolarda son durum nedir? Geçen hafta cuma günü 5.40'ın üzerini test eden dolar Mart'ın ikinci haftasına Cuma gününe oranla daha sakin başladı. Güne 5.38 seviyesinde başlayan doların gözü açıklancak enflasyon rakamlarında.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günü yukarı yönde başladı. Kur, şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,38 civarında işlem görüyor. Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert değer kayıplarına paralel cuma günü 16 Ocak'tan beri ilk kez 5,40'ın üzerini test ettikten sonra haftanın ilk gününe 5,38 civarından başladı. Euro/TL de 6,11 civarında alıcı buluyor.

Enflasyon ocak ayında yükselişe geçmişti. TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında armıştı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşmişti.

Dolar düşer mi çıkar mı?

Teknik olarak bakıldığında, kurun 33 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 5,2785 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 5,4700, 5,5000 ve 5,5500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 5,2500, 5,2000 ve 5,1600 destek seviyeleri izlenebilir.