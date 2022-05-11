Dolar ne kadar, kaç TL? 11 Mayıs güncel dolar TL kuru anlık fiyatları:

Dolar/TL kurundaki yükseliş Çarlamba günü de sürüyor. Dolar, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden beri ilk defa 15 TL'nin üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte 11 Mart'ta 14,9950 seviyesini test ederek 15 TL’yi görmüştü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de tarihi zirveler olan 3.1348 seviyesine yükselmesini beraberinde getirmesi küresel ölçekte dolar kurunun yükselmesine neden olmakta. Konut alacaklar için finansman oranlarının %0,99’a düşürülmesi dolar kurunu da hareketlenmesine neden olmakta. Bu gelişmeyi de fırsata çevirmek isteyen fırsatçılar konut fiyatlarını bir anda yukarı çekmeye başlaması vatandaşların büyük tepkisini çekerken, dolar kuru için özellikle de 11 Mayıs önemli zira, ABD’de enflasyon verileri açıklanacak. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru 11 Mayıs Çarşamba alış satış kaç TL?

Dolar ne kadar?

Dolar alış fiyatı 15,3326 TL,

Dolar satış fiyatı 15,3418 TL

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 16,1767 TL,

Euro satış fiyatı 16,2032 TL

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı bugün 906 TL'den işlem görmekte.