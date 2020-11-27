Dolar ne kadar? Euro kaç para? 27 Kasım dolar kuru kaç para?

Merkez Bankası’nın birbiri ardına müdahaleleri sonrası doların yükselişi durmuştu. Hem koronavirüs aşısının piyasaya çıkmaya hazlanması hem de ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın görevi Biden’e devredeceği açıklamaları sonrası piyasalarda az da olsa hareketlenmeye neden oldu. Peki dolar ne kadar? Euro kaç para? İşte 27 Kasım haftanın son günü piyasalarda son durum.