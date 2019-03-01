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Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart 2019 dolar kuru son durum

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3180 seviyesinden alıcı bulmuştu. Haftasın son iş gün olan cuma günü dolar ne kadar olduğu merak edilmekte. Dolar son durum bilgilerine göre, dolar kuru 5.34 - 5.35 seviyesinden işlem görmekte.

01 Mart 2019 Cuma 10:34
Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart 2019 dolar kuru son durum

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3180 seviyesinden alıcı bulmuştu. Haftasın son iş gün olan cuma günü dolar ne kadar olduğu merak edilmekte. Dolar son durum bilgilerine göre, dolar kuru 5.34 - 5.35 seviyesinden işlem görmekte.

Dolar kuru çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inmesinin ardından ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın Çin ile devam eden ticari görüşmelere ilişkin açıklaması, ABD tahvillerindeki hareketle doların değer kazanması ve Pakistan - Hindistan geriliminin gelişen ülkeler paralarını negatif etkilemesiyle yükseldi. 1 Mart sabahı dolar/TL 5.3455'ten el değiştiriyor. Dolar kuru çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inmesinin ardından ABD ile Çin arasında devam eden ticari görüşmelere ilişkin Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın yaptığı açıklamanın etkisiyle doların değer kazanması ve Pakistan - Hindistan geriliminin etkisiyle yükseldi. 1 Mart sabahı dolar 5.34 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru birkaç haftadır 5.25 - 5.35 aralığındaki hareketine devam ediyor. Kur, hafta başında 5.30 altına indikten sonra haftanın son gününde 5.34 - 5.35 civarını yoklamaya başladı.

Analistler birkaç gündür piyasalarda ABD'de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtiyordu. Euro/TL ise 6,08 TL’de yer alıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:34
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