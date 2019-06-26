Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor? Dolar kuru bugün ne kadar (26 Haziran Çarşamba)

İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçim sonuçlarının belli olmasından sonra 5,74 TL’ye kadar düşmüştü. 26 Haziran Çarşamba dolar ne kadar? Dolar çıktı mı? Dolar neden yükseliyor? Dolar kuru bugün ne kadar? İşte en son dolar fiyatı.

İstanbul seçiminin ardından 5,7120'ye kadar gerileyen dolar/TL dün yeniden 5,80 seviyesinin üzerine çıktı. Kur bu sabah saatlerinde de yine 5,79 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 6,59 TL’de yer alıyor. İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor. Uzmanlar, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.