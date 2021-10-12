Dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar kuru bugün kaç para? Dolar alış satış fiyatı
Dolar kaça çıktı? Dolar son günlerde oldukça hareketli bir seyir seyrediyor. Dolar kuru vatandaşların yakın takibinde. Dolar kaç TL? sorusu Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası daha sık sorulan sorular arasında. Korona ile mücadele aşı ile devam ederken, ABD’nin ekonomisindeki daralma dolar fiyatlarını da etkilemekte. 12 Ekim dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar alış satış TL fiyatı ne kadar? Güncel döviz dolar kuru son durum ne? İşte dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı.
Dolar kaç lira oldu? Dolar/TL Cuma günü 8.9750'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini görmüştü. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9750 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü.
Dolar kaç TL oldu?
Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 9,0090 TL, satışta 9,0106 TL seviyesinde bulunuyor.
Euro kaç TL?
Euro fiyatları da merak ediliyor. Euro alış fiyatı 10,4241 TL olurken, Euro satış fiyatı ise 10,4310 TL
Sterlin ne kadar?
İngiliz Sterlini alış fiyatı 12,2618 TL satış fiyatı 12,2758 TL
Riyal ne kadar?
Suudi Arabistan Riyali alış 2,3946 TL satış 2,4066 TL.