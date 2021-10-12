  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Stoltenberg'den AB'ye çağrı: NATO'yu taklit etmeyin

AK Parti'den o anket şirketine tokat gibi cevap!

Koronaya karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

Bakan Varank bombaladı: Foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Bakanlığın adı değişti, yeni bir başkanlık kuruldu!

Laikçiler takiyyeyi bıraktı! Bir açıklama daha: Öldükten sonra beni yaksınlar

Netflix'in tepki toplayan Squid Game dizisi gerçek oluyor!

Milyarlarca doları bulacak! "Merkez Türkiye olacak" deyip duyurdular

Tamer Karadağlı'nın taklidini yapmışlardı... Nihal Yalçın'ın arkadaşı, teröristbaşını överken yakalandı!

Fiyatlar resmen tavan yaptı! Enerji krizinin perde arkasında ne var?
Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar kuru bugün kaç para? Dolar alış satış fiyatı
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar kuru bugün kaç para? Dolar alış satış fiyatı

Dolar kaça çıktı? Dolar son günlerde oldukça hareketli bir seyir seyrediyor. Dolar kuru vatandaşların yakın takibinde. Dolar kaç TL? sorusu Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası daha sık sorulan sorular arasında. Korona ile mücadele aşı ile devam ederken, ABD’nin ekonomisindeki daralma dolar fiyatlarını da etkilemekte. 12 Ekim dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar alış satış TL fiyatı ne kadar? Güncel döviz dolar kuru son durum ne? İşte dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 08:32:00 - 2021-10-12 08:32:57
Dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar kuru bugün kaç para? Dolar alış satış fiyatı

Dolar kaç lira oldu? Dolar/TL Cuma günü 8.9750'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini görmüştü. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9750 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü.

Dolar kaç TL oldu? 

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 9,0090 TL, satışta 9,0106 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro kaç TL?

Euro fiyatları da merak ediliyor. Euro alış fiyatı 10,4241 TL olurken, Euro satış fiyatı ise 10,4310 TL

Sterlin ne kadar?

İngiliz Sterlini alış fiyatı 12,2618 TL satış fiyatı 12,2758 TL

Riyal ne kadar?

Suudi Arabistan Riyali alış 2,3946 TL satış 2,4066 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay