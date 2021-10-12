Dolar ne kadar? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar kuru bugün kaç para? Dolar alış satış fiyatı

Dolar kaça çıktı? Dolar son günlerde oldukça hareketli bir seyir seyrediyor. Dolar kuru vatandaşların yakın takibinde. Dolar kaç TL? sorusu Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası daha sık sorulan sorular arasında. Korona ile mücadele aşı ile devam ederken, ABD’nin ekonomisindeki daralma dolar fiyatlarını da etkilemekte. 12 Ekim dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar alış satış TL fiyatı ne kadar? Güncel döviz dolar kuru son durum ne? İşte dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı.