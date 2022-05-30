Dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? (30 Mayıs 2022 dolar canlı fiyatı)
Yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginlik nedeniyle piyasalarda istikrarsızlık devam ederken yatırımcılar dolar kuru fiyatlarını merak ediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası doların yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da yükselmeye başladı. Geçen hafta başından itibaren dolar kuru fiyatları yukarı yönlü hareket halinde bir seyir izledi. Dolara yatırım yapanlar dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 dolar canlı fiyatı ne kadar? sorularını araştırır oldu. İşte anlık dolar kuru fiyatı.
Dolar ne kadar? Son dakika dolar kuru verileri 30 Mayıs 2022. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün politika faizini yüzde 14'te sabit bırakırken beklentilere paralel gelen faiz kararıyla kurda büyük hareket yaşanmadı.
Dolar kuru ne kadar?
Geçen hafta 16,50’ye yaklaştıktan sonra Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleri ve enflasyona endeksli tahvil beklentileriyle hafta sonu 16,20’ye kadar çekilen dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. Bu sabah dolar/TL’de 16,40, Euro/TL’de 17,63 seviyesi görüldü. Gram altın da hem ons altın fiyatındaki hem de döviz kurlarındaki artışla 980 TL’nin üzerini gördü.