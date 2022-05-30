Dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? (30 Mayıs 2022 dolar canlı fiyatı)

Yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginlik nedeniyle piyasalarda istikrarsızlık devam ederken yatırımcılar dolar kuru fiyatlarını merak ediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası doların yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da yükselmeye başladı. Geçen hafta başından itibaren dolar kuru fiyatları yukarı yönlü hareket halinde bir seyir izledi. Dolara yatırım yapanlar dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 dolar canlı fiyatı ne kadar? sorularını araştırır oldu. İşte anlık dolar kuru fiyatı.