Dolar ne kadar? Dolar kuru anlık fiyatı kaç TL? 24 Şubat 2022 canlı dolar fiyatı…
Rusya, Ukrayna'ya girdi piyasaların ateşi yükseldi. Dolar kuru canlı fiyatları anlık olarak merak ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rus askerleri Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam ederken, ABD ve NATO’dan çok sert açıklamalar da geliyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması piyasaları da altüst etti. Dolar kurunun, kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasıya birlikte tepetaklak olmuştu. Savaşın patlaması ve 3. dünya savaşının ayak sesleri olması nedeniyle dolar kuru fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru anlık fiyatı kaç TL? Dolar ne kadar yükseldi? İşte 24 Şubat 2022 dolar fiyatı…
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri operasyon kararı aldı. Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası brent petrolün varili 8 yıl sonra 100 doları geçti. Dünya piyasalarında dolar kuru da yükselişe geçti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Dolar anlık ne kadar? İşte 24 Şubat canlı dolar fiyatlı.
Dolar ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar alış fiyatı 14,1295 TL, dolar satış fiyatı 14,1738 TL
Euro bugün ne kadar?
Euro alış fiyatı 15,9015 TL, Euro satış fiyatı 15,9687 TL
Sterlin fiyatı
Sterlin alış fiyatı 19,1859 TL, Sterlin satış fiyatı 19,2446 TL.
Anlık altın fiyatları
Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 865 liranın üzerini gördü.
Rus Rublesi ne kadar?
Rus Rublesi, ABD doları karşısında yüzde 5,77 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi.