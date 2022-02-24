Dolar ne kadar? Dolar kuru anlık fiyatı kaç TL? 24 Şubat 2022 canlı dolar fiyatı…

Rusya, Ukrayna'ya girdi piyasaların ateşi yükseldi. Dolar kuru canlı fiyatları anlık olarak merak ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rus askerleri Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam ederken, ABD ve NATO’dan çok sert açıklamalar da geliyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması piyasaları da altüst etti. Dolar kurunun, kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasıya birlikte tepetaklak olmuştu. Savaşın patlaması ve 3. dünya savaşının ayak sesleri olması nedeniyle dolar kuru fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru anlık fiyatı kaç TL? Dolar ne kadar yükseldi? İşte 24 Şubat 2022 dolar fiyatı…