Dolar ne kadar? Dolar fiyatı 25 Kasım Çarşamba güncel dolar kuru bugün

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7.52'ye kadar gerileyen dolar, hafifte olsa tırmanışa geçse de dün BDDK’nın Aktif Rasyosu kararı sonrası yeniden düşüşe geçti. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar?