Dolar ne kadar? Dolar fiyatı 25 Kasım Çarşamba güncel dolar kuru bugün
Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7.52'ye kadar gerileyen dolar, hafifte olsa tırmanışa geçse de dün BDDK’nın Aktif Rasyosu kararı sonrası yeniden düşüşe geçti. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar?
Dolar - euro kaç TL? 25 Kasım 2020 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, yükselişle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,8533'e kadar gerilemişti. 25 Kasım saat 10:00 itibariyle dolar az da olsa yeniden yükselişe geçti. 7,9729 TL üzerinden işlem görüyor.
Serbest piyasa döviz fiyatları
Dolar 7,9729 TL
İngiliz Sterlini 10,7003 TL
Euro 9,5358TL
İsviçre Frangı 10,6990 TL
Japon Yeni 0,0765 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,1380 TL
Norveç Kronu 0,9018 TL
Danimarka Kronu 1,2824 TL
Avustralya Doları 5,8969 TL
Kanada Doları 6,1652 TL
İsveç Kronu 0,9396 TL