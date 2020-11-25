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Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar fiyatı 25 Kasım Çarşamba güncel dolar kuru bugün
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar fiyatı 25 Kasım Çarşamba güncel dolar kuru bugün

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7.52'ye kadar gerileyen dolar, hafifte olsa tırmanışa geçse de dün BDDK’nın Aktif Rasyosu kararı sonrası yeniden düşüşe geçti. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:07:00 -
Dolar ne kadar? Dolar fiyatı 25 Kasım Çarşamba güncel dolar kuru bugün

Dolar - euro kaç TL? 25 Kasım 2020 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, yükselişle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,8533'e kadar gerilemişti. 25 Kasım saat 10:00 itibariyle dolar az da olsa yeniden yükselişe geçti. 7,9729 TL üzerinden işlem görüyor.

Serbest piyasa döviz fiyatları

Dolar 7,9729 TL

İngiliz Sterlini 10,7003 TL

Euro  9,5358TL

İsviçre Frangı 10,6990 TL

Japon Yeni 0,0765 TL

Suudi Arabistan Riyali 2,1380 TL

Norveç Kronu 0,9018 TL

Danimarka Kronu 1,2824 TL

Avustralya Doları 5,8969 TL

Kanada Doları 6,1652 TL

İsveç Kronu 0,9396 TL 

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