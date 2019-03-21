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Dolar ne kadar bugün 2019 dolar kaç TL oldu 21 Mart döviz kurları alış satış fiyatları

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararısonrasında doların ateşi düşmeye devam ediyor. Dolar son dakika düştü mü? Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 21 Mart Perşembe dolar - euro fiyatlarında son durum ne? Dolar - euro kaç TL? 21 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar, euro, sterlin kaç liri? 21 Mart döviz kurları...

21 Mart 2019 Perşembe 08:52
Dolar ne kadar bugün 2019 dolar kaç TL oldu 21 Mart döviz kurları alış satış fiyatları

Dolar son dakika düştü mü? Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 21 Mart Perşembe dolar - euro fiyatlarında son durum ne? Dolar - euro kaç TL? 21 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.Dolar, euro, sterlin kaç liri? 21 Mart döviz kurları...

Dolar kuru, Fed'in faiz kararı ve bilanço küçültmeyi bırakarak para politikasında hedef enflasyondan ortalama enflasyonun baz alınacağını belirtmesiyle sert düştü. Fed'in kararlarının Türkiye gibi gelişen ülkeler için olumlu olduğu belirtilirken dolar/TL de 5.48'lerden 5.40'lara indi. 21 Mart tarihinde dolar 5.4279, euro 6.21, sterlin ise 7.17'den işlem görüyor. Altın fiyatı ise dolardaki düşüşle son 3 haftanın en yükseğinde

Geçen haftada bu yana 5.45 - 5.50 TL arasında dalgalanan ve ocak ayındaki 5.25'li seviyeden kademeli olarak artan dolar/TL, Fed'in faiz kararı sonrası 5.47'den gece sığ piyasada 5.40'a kadar indi. 

Euro, yen, sterlin, İsviçre frangı, Kanada doları, İsveç kronasından oluşan sepete karşın ABD dolarının değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 86 puanın altına. Endeks bir dönem 97'yi geçmişti. Mart başında Avrupa Merkez Bankası kararının ardından 1.11'lere dek inen euro/dolar paritesi kademeli artışına Fed kararı sonrası sıçramayla tepki verdi ve parite 1.13'lerden 1.14 üzerine çıktı.

Doların değer kaybetmesiyle altının ons fiyatı ise 1300 dolardan 1318'e kadar çıkarak son 3 haftanın en yükseğine geldi. 21 Mart günü dolar/TL 5.43'e yakınsıyor. Euro ise TL karşısında dünkü 6.21'li seviyeleri koruyor. Brexit belirsizliğiyle sterlin ise 7.27'lerden 7.17'lere kadar gerieldi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:52
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