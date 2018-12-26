Dolar ne kadar? Asgari ücret zammı doları nasıl etkiledi?

Dolar son durum haberleri. Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeler piyasalara da yansıyor. Yeni asgari ücretin açıklanması piyasalarda nasıl bir etki oluşturdu? Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün. Euro ve dolar son dakika fiyatı...

2019 agari ücret 2 bin 20 TL olarak açıklanması piyasalarda olumlu bir etki oluşturdu. Piyasa, güne 46 milyar 957,6 milyon lira artı rezervle başladı. Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 39,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2980 seviyesinden alıcı buluyor. Dün küresel piyasalarda Noel tatilinin devam etmesiyle düşük ve dalgalı bir seyir izlenirken, dolar/TL 5,27-5,35 bandında işlem gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 5,2862'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 5,2980 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 artışla 6,0420'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,7310'dan satılıyor. Analistler, bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, yurt içinde ise iktisadi yönelim istatistiklerinde yer alan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3400 ve 5,3870 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,2400'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Saat 09:45 itibariyle dolar-euro ne kadar?