Dolar ne kadar? 30 Kasım dolar düştü mü? Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar son durum. ABD başkanlık seçimlerinin netleşmesi, korona aşısındaki son gelişmeler ve yurt içinde Merkez Bankası’nın faiz kararı dolar ve euro fiyatını aşağı yöne çekmişti. Geçtiğimiz haftayı az da olsa yükseliş trendiyle kapatan dolar-euro kuru yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 30 Kasım Pazartesi bugün dolar ve euro ne kadar oldu? sorunun cevabı.