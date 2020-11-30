Dolar ne kadar? 30 Kasım dolar düştü mü? Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar son durum. ABD başkanlık seçimlerinin netleşmesi, korona aşısındaki son gelişmeler ve yurt içinde Merkez Bankası’nın faiz kararı dolar ve euro fiyatını aşağı yöne çekmişti. Geçtiğimiz haftayı az da olsa yükseliş trendiyle kapatan dolar-euro kuru yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 30 Kasım Pazartesi bugün dolar ve euro ne kadar oldu? sorunun cevabı.
Dolar kuru bugün ne oldu? Son dakika döviz kurları rakamlarına bakılacak olunursa dolar saat 09:30’da 7,8470 lirada satışı yapılırken euro kuru ise 9,4120 lira seviyelerinde işlem görmekte. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu. İşte 30 Kasım döviz piyasasında son durum:
İngiliz Sterlini 10,40 TL
Amerikan Doları 7,8470 TL
Euro 9,4120 TL
İsviçre Frangı 8,63 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,07 TL
Norveç Kronu 0, 88 TL
Danimarka Kronu 1,25 TL
Avustralya Doları 5,75 TL
Kanada Doları 5,98 TL
İsveç Kronu 0,91 TL