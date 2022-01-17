Dolar ne kadar? 17 Ocak 2022 Pazartesi! Anlık dolar euro döviz kuru fiyatları:

Dünya piyasaları hem omicron varyantının etkisi hem de 25 Ocak’ta yapılacak olan merkez Fed’in ocak ayına ilişkin faiz toplantısının etkisinde. İçeride ise TCMB'nin indirim beklenen ocak ayına ilişkin faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor. Hem TCBm’nin hem de FED’in açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar kuru anlık olarak yakından takip ediliyor. Güncel dolar fiyatları dolara yatırım yapan ve doların yükselmesini bekleyenlerce merak ediliyor. 17 Ocak 2022 Pazartesi dolar kaç lira oldu?

Dolar ne kadar anlık dolar kuru!

Dolar geçen hafta 13,10 liraya kadar gerilemiş ancak daha sonra yeniden 13,50 liranın üzerine tırmanmıştı. Yeni haftaya 13,54 seviyesinde başlayan dolar/TL 13,62'lerde seyrediyor.

Euro ne kadar anlık euro fiyatı?

Euro/TL ise 15,51'lerde işlem görüyor. Hafta genelinde yurt içinde perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.