Dolar milyonerleri Türkiye’ye akın ediyor

Henley & Partners ile New World Wealth tarafından Özel Servet Göçü Raporu 2023 yayımlandı.

Sayı 300'ü buldu

Raporda yatırım yapılabilir serveti 1 milyon dolar veya daha fazla olan kişilere odaklanıldı. Buna göre Türkiye’ye geçen yıl taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu. Ülkede 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişi yaşarken, dolar milyarderi sayısı 18 olarak kaydedildi. Bu yıl Rusya’dan 3 bin, Birleşik Krallık’tan 3 bin 200, Brezilya’dan bin 200, Hong Kong’dan bin, Güney Kore’den ise 800 yüksek net değerli bireyin (HNWI) çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Giren milyoner sayısının çıkış yapanlardan daha fazla olacağı ülkeler arasında 5 bin 200’le Avustralya başı çekti. Net giriş sayısının Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 4 bin 500, Singapur’da 3 bin 200, İsviçre’de bin 800, Kanada’da ise bin 600 olacağı öngörülüyor. İlk 10’da Yunanistan, Fransa, Portekiz, Yeni Zelenda ve İsrail’in de yer alacağı düşünülüyor.

ABD’nin cazibesi azalıyor

Cazibesi hızla azalan ABD’ye yönelik göç isteği, kısmen daha yüksek vergi tehdidi nedeniyle azalmış durumda. Bu sene kuvvetle muhtemel 2 bin 100 yüksek net değerli bireyin geleceği ülkeden çıkışların da sürmesi bekleniyor. Henley & Partners Üst Yöneticisi (CEO) Juerg Steffen, son 10 yılda milyoner göçünde istikrarlı bir büyüme olduğunu belirtti. Rakamın 2023’te 122 bin, 2024’te ise 128 bin olacağının sanıldığını aktardı. Steffen, “Genel olarak özel servet göçü eğilimleri bu yıl pandemi öncesi kalıplara dönecek gibi görünüyor. Avustralya, Covid-19 salgınından önceki 5 yılda olduğu gibi net girişlerde en üst sırayı geri alıyor. Çin, son 10 yılda her sene olduğu gibi en büyük net çıkışları müşahede ediyor. Dikkate değer istisnalar, eski zenginlik mıknatısları Birleşik Krallık ve ABD” ifadelerini kullandı.