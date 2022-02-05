"Dolar martta 9.5 TL olacak" diyen Batırel'den yeni bomba

Kur korumalı TL hesabına geçişlerin yoğunlaşmasıyla döviz mevduatlarında büyük gerileme olduğuna işaret eden Necmettin Batırel, "Türk ekonomisinin bir numaralı düşmanları size sesleniyorum" diyerek "İstediğiniz kadar yırtının, kur korumalı hesaplar çığ gibi büyüyecek, enflasyon da düşecek" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Ocak ayında enflasyon, beklendiği gibi 19 yılın zirvesine çıktı. Ama üretici fiyatlarındaki aylık artış TÜFE’nin gerisinde kaldı. Bu tablo maliyet artışının hız kestiğini gösteriyor.

Bakın ekim ayında ÜFE 5,24, TÜFE 2,39 artmıştı. Kasım ayında ÜFE 9,99 TÜFE 3,51 artmıştı. Aralık ayında ÜFE 19,08 TÜFE 13,58 artmıştı. Ama ocakta TÜFE 11.10, ÜFE 10,45 arttı. Maliyetler azalıyor. Yani TÜFE üzerindeki baskılar hafifleyecek. Bu çok önemli bir gelişme.

Türkiye’de ve dünyada bugün maliyet enflasyonu yaşandığı için tüketici fiyatları tavan üstüne tavan yapıyor. Peki, bizdeki maliyetler neden azaldı? Çünkü faizler düştü, kurlar gevşeme potasına girdi de ondan, ocakta en yüksek artış, yüzde 70 seviyesinde gıda, elektrik ve ulaşımda yaşandı. Gıdadaki artış ağır kış şartları sebebiyle üretim azlığı ve ulaşımdaki zorluklardan kaynaklandı. Peki, bu artışlar kalıcı olacak mı?

Bir defa elektrikte yeni kademeye geçildi, aylık 210 kilovatsaate kadar kullanımda 1,37 TL’den fiyatlanacak. Yani 4 kişilik bir ailenin faturası 287 lirayı geçmeyecek. Şubat ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmadı. Bu iki kategoride fiyatlar sabit kalacak. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam devam etmeyecek. Zira OPEC günlük üretimi 400 bin varilde tuttu…

Gıda fiyatlarındaki artış, KDV’nin %1’e indirilmesiyle frenlenecek. Geçen sene şubat ayında aylık 0,91 artan TÜFE baz etkisi sebebiyle 2022 Şubat’ta %5 düzeyine gerileyecek. Bazı çevreler “enflasyon zirve yaptı fiyatlar tavana çıktı, iktidar yara aldı” diye bayram ediyor. Son gülen iyi güler…

Siz asıl enflasyonu Avrupa’da görün, yıllık ÜFE ocakta aylık 2,6, yıllık 26,2 arttı, 30 yılın zirvesine çıktı. Geçen sene bu rakam yıllık 0,8’di. Amerika’da TÜFE 7,4 ile 40 yılın rekorunu kırdı. Yıllık TÜFE bir yıl önce %1,4’tü. 5 kat artmış. Kimse çıkıp da buna siz sebep oldunuz diye hükûmetleri suçlamıyor.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 28 Ocak haftasında 109,8 milyar dolardan 110,2 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise aynı haftada 9,3 milyar dolardan 10,5 milyar dolara çıktı. Kur korumalı TL hesabına geçişlerin yoğunlaşmasıyla döviz mevduatlarında büyük gerileme var…

Yerli yatırımcıların döviz mevduatı 4,1 milyar dolar azaldı. Gerçek kişilerin hesapları 2,7, tüzel kişilerin hesapları 1,4 milyar dolar küçüldü…

40 günde hesaplardaki çözülme 10 milyar 700 milyon doları aştı. 24 Aralık’ta döviz mevduat hesapları toplamı 238 milyar 974 milyar dolardı.

Geçen hafta itibarıyla bu rakam 228,2 milyar dolara düştü. Bir başka ifadeyle 40 günde ekonominin çarkları arasına 144 milyar lira katıldı.

Yeni sistem tıkır tıkır çalışıyor. Maliye Bakanlığı kur korumalı enflasyona endeksli yeni tahvil çıkarıyor. Mart sonuna kadar döviz hesaplarındaki daralma bu hızla 40 milyar doları bulacak. Türk lirası gerçek değerine kavuşacak. İşte bu tablo uluslararası kredi kuruluşlarını çok rahatsız etti.

Fitch, Türkiye'deki mevduat sahiplerinin kur korumalı mevduata geçişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz diye rapor yayınladı. Standard and Poor’s Türkiye’de yılın büyük bölümünde yıllık enflasyonun %50’yi aşacağını bekliyoruz diyor. Türk ekonomisinin bir numaralı düşmanları size sesleniyorum: İstediğiniz kadar yırtının, kur korumalı hesaplar çığ gibi büyüyecek, enflasyon da düşecek. Çünkü bu millet Cumhurbaşkanına güveniyor, onun aldığı kararların doğruluğuna inanıyor. Gerisi hikâye!"