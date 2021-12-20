Dolar kurundaki hareketliliği fırsat bilen Kılıçdaroğlu'ndan provokatif çağrı

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krize karşı direnen Türkiye, ekonomisini büyütmeye devam ediyor. Döviz kurundaki yapay hareketliliği fırsat bilerek ekonomi üzerinden hükümeti hedef alıp provokatif çağrılarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin faizleri düşürüp ekonomideki bağımsızlık mücadelesine yönelik çalışmalarını hedef alarak, "Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.

Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.

Kurdaki hareketlilik üzerinden provokatif çağrı

Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!"



