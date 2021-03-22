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Ekonomi Dolar kuru son dakika gelişmeleri | Piyasalarda son durum ne? (Dolar, euro, çeyrek altın, gram altın)
Ekonomi

Dolar kuru son dakika gelişmeleri | Piyasalarda son durum ne? (Dolar, euro, çeyrek altın, gram altın)

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrası dolar gece yarısı 8,4786 seviyelerine kadar ulaştı. Dolar üzerinden yeniden Türkiye’ye operasyon çekilmesi dikkatlerden kaçmazken hem Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’ndan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ekonomiye ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Peki Piyasalarda son durum ne? Dolar, euro, çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte serbest piyasa dolar kuru son dakika gelişmeleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 08:52:00 - 2021-03-22 08:53:22
Dolar kuru son dakika gelişmeleri | Piyasalarda son durum ne? (Dolar, euro, çeyrek altın, gram altın)

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan son dakika flaş açıklamalar geldi. Bakan Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." dedi. Bakan Elvan, Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.” dedi. 

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi.

Piyasalarda dolar kuru, euro, altın-çeyrek altın gram altın fiyatı

Dolar alış 8,0528 TL

Dolar satış  8,0585 TL

Euro alış 9,5791 TL

Euro satış 9,6073 TL

Gram atın alış 450,67 TL

Gram altın satış 450,76 TL

Çeyrek altın alış 723,00 TL

Çeyrek altın satış 762,00 TL

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