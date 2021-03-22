Dolar kuru son dakika gelişmeleri | Piyasalarda son durum ne? (Dolar, euro, çeyrek altın, gram altın)

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrası dolar gece yarısı 8,4786 seviyelerine kadar ulaştı. Dolar üzerinden yeniden Türkiye’ye operasyon çekilmesi dikkatlerden kaçmazken hem Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’ndan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ekonomiye ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Peki Piyasalarda son durum ne? Dolar, euro, çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte serbest piyasa dolar kuru son dakika gelişmeleri.