Dolar kuru ne oldu? Dolar düştü mü? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? 23 Mart dolar kuru son dakika haberleri

Dolar son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanlığında görev değişimi sonrası dolar kurunun ne olacağı merak ediliyordu. Pazar gecesi 8.47'yi test eden dolar/TL, Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte gün içinde 7.5’in altını gördü. Dolardaki bu artış sonrası dolar alan ya da dolar satacaklar dolarda son durumu sorguluyor. Peki Döviz kuru son durum: Dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dolar kuru ne oldu? Dolar düştü mü? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? İşte dolar kuru son dakika haberleri.