Dolar kuru ne oldu? Dolar düştü mü? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? 23 Mart dolar kuru son dakika haberleri
Dolar son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanlığında görev değişimi sonrası dolar kurunun ne olacağı merak ediliyordu. Pazar gecesi 8.47'yi test eden dolar/TL, Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte gün içinde 7.5’in altını gördü. Dolardaki bu artış sonrası dolar alan ya da dolar satacaklar dolarda son durumu sorguluyor. Peki Döviz kuru son durum: Dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dolar kuru ne oldu? Dolar düştü mü? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? İşte dolar kuru son dakika haberleri.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak atanmasından sonra piyasalarda sert bir yükseliş söz konusu oldu. Gece yarısı yükselen dolar kurunun piyasaların açılmasıyla birlikte düşüş eylimine girmesi ve gün içinde de 7.5 TL seviyelerine düşmesi sonrası dolar kurunda bundan sonra ne olur, dolar yeniden yükselir mi, dolar düşer mi, dolar düşmeye devam eder mi? soruları sorulmaya başlandı. Peki dolar ne kadar, dolar kuru son durum ne? İşte 23 Mart dolar fiyatı.
Dolar ne kadar?
Dolar alış fiyatı: 7,8203
Dolar satış fiyatı: 7,8524
Euro ne kadar?
Euro alış fiyatı 9,3423
Euro satış fiyatı 9,4460
Sterlin ne kadar?
10,8817
10,9383
Japon yeni ne kadar?
7,2104
7,2469
İsviçre Frangi ne kadar?
8,4827
8,5272
Suudi Arabistan Riyali ne kadar?
2,0883
2,1014
Dolar neden yükseldi?
Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.