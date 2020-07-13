Dolar kuru haftaya nasıl başladı?

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, geçen cuma Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6,8990 TL seviyesinde hareket ederken; yeni haftaya dikey seviyeden başladı.

Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6,9140 TL seviyesini, en yüksek ise 6,9160 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6,9160 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7,7950 TL'yi görerek şu dakikalarda en düşük 7,7900 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda en yüksek 8,7043 seviyesinde, en düşük sterlin alış fiyatı ise 8,6609 'den işlem görüyor.

13 Temmuz saat 07.00 itibari ile dolar kuru 6,9160 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,7950 TL'de yer alıyor.