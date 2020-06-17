Dolar kuru güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum
Dolar - Euro kaç TL? 17 Haziran 2020 Çarşamba günü dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Birkaç gündür koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesiyle sert kayıpların yaşandığı dünya borsalarında geri dönüşler yaşanıyor.Sakin bir veri gündeminin olduğu yurt içi piyasalarda dolar/TL, 6,84'ten işlem görüyor.Euro/TL ise 7,70'te yer alıyor.
Fed'in şirket tahvili alımı haberinin desteğiyle risk iştahı yeniden canlanırken özellikle Asya borsalarında yüzde 5'e yaklaşan yükselişler dikkat çekiyor.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını kaydetti.