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Dolar kuru fiyatları son dakika bugün ‘2 Ağustos Cuma) ne kadar? 1 dolar kaç TL

Merkez Bankasının faiz düşürme kararından sonra devlet bankası olan Ziraat Bankası konut, taşıt ve tüketim kredi oranlarını birin altına çekmesinden sonra dolar ve euronun bugüne nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru bugün ne oldu? 1 dolar kaç TL? 2 Ağustos Cuma piyasalarda son durum ne? İşte son dakika dolar kuru fiyatları

02 Ağustos 2019 Cuma 09:21
Dolar kuru fiyatları son dakika bugün ‘2 Ağustos Cuma) ne kadar? 1 dolar kaç TL

Merkez Bankasının faiz düşürme kararından sonra devlet bankası olan Ziraat Bankası konut, taşıt ve tüketim kredi oranlarını birin altına çekmesinden sonra dolar ve euronun bugüne nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru bugün ne oldu? 1 dolar kaç TL? 2 Ağustos Cuma piyasalarda son durum ne? İşte son dakika dolar kuru fiyatları

Dolar - euro kaç TL? 2 Ağutos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, 5,60'ın üzerinde hareket ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar, haftanın son işlem günü 5,61 civarında işlem görüyor. Fed'in faiz indirmesine rağmen gelecek yıl faiz indirim beklentilerinin azalması kurda yükselişe neden oldu. Fed'in kararı öncesi dolar 5,51'li seviyelere kadar gerilemişti.  Euro/TL 6,22 seviyesinde seyrediyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:21
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