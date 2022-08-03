Dolar kuru bugün ne kadar? Euro anlık fiyatı bugün kaç TL? 3 Ağustos 2022 Çarşamba serbest piyasada döviz fiyatları:

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı. Piyasalar, Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına yüzde 44 olasılık veriyor. Dolar endeksi dün 105,03 ile bir ayın en düşüğünü görmesi sonrasında 106,2 seviyesinde seyrederken piyasaların merakla beklediği temmuz ayına ilişkin TÜİK enflasyon rakamları da açıklandı. Buna göre, TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,37 artışla yıllık yüzde 79,60 açıkladı. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar anlık fiyatı kaç TL? İşte 3 Ağustos 2022 dolar, euro, sterlin fiyatları:

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar alış fiyatı 17,9532 TL, dolar satış fiyatı 17,9600 TL.

Euro anlık fiyatı bugün kaç TL?

Euro alış fiyatı 18,2860 TL, euro satış fiyatı 18,3009 TL.

Sterlin ne kadar oldu?

Sterlin alış fiyatı 21,9101 TL, Sterlin satış fiyatı 21,9264 TL.