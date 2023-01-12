Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? 12 Ocak 2023 güncel Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 12 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, 2023 yılına ilişkin gram altın fiyatı tahmininde bulundu. Dolar endeksindeki yükselişlerin mutlaka bir yerde duracağı tahmininde bulunan Memiş, “ABD ekonomisi daralıyor diyor. İşte altın ve diğer yatırım araçları hakkındaki son dakika tavsiyeleri... Merak edenler ve yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik.

Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Amerika dolar için ne diyor?

Amerikan Dolar Endeksi dünyaca tanınan ve işlem gören döviz endeksidir, ayrıca Amerikan dolarının uluslarası değerini belirler. 2023'ün ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak Fed faiz kararını açıklaması merak edilen konular arasında. Altını olanlar ve yatırımcılar uzmanlardan gelen yorumları merak ediyor. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleri ve çarpı tahminlerden satır başları...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR ALARMI: BUNU YAPANIN ELİNDEKİLER BUHAR OLUP UÇABİLİR!

Bunu yapanın tüm biriktirdiği buhar olup uçacak!

Altın ve dolar kuru ile ilgili bazı yorumlar yapan finans uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüş getiren yatırım araçları var. Dolarla ilgili olarak biraz farklı bir durum ortaya çıkabilir. 2023 yılında dolar kuru 23-24 TL civarına çıkabilir. Ama yatırım yapacak olsaydım, dolara yatırım yapmazdım. 2023'te 1 gram altın veya 1 gram gümüş 1 doların çok üzerinde olacak" diye konuştu.

Amerikan Dolar Endeksi dünyaca tanınan ve işlem gören döviz endeksidir.

İslam Memiş'ten çarpıcı yorum:

Altın, dolar ve gümüş konusunda önemli tahminler yapan ekonomist: İslam Memiş, açıklamasında ayrıca “Artık herkes benim yatırım modellerine nasıl baktığımı biliyor. Kısa vadeli işlemler yapmanızı önermiyorum. 2023'te riskler çok daha büyük olacak. 2023 boyunca çok fazla belirsizlik olacak. Alıcılar ve satıcılar para kaybedecek” ifadelerini de kullandı.

2023 yılının başlarında ABD para piyasasında yaşanan kademeli değişim, TÜFE açıklamasına tepki olarak altın piyasasına yansıdı. 20'lere kadar çıkan doların 2022 sonlarında zirve yapması ve yatırım aracı olarak altına yaklaşması beklenmiyor. İslam Memiş için altın tahmini 2023'ü gösteriyor. Yükselişiyle yatırımcıları sevindiren altın, 2023'te de en çok tercih edilen bir yatırım aracı olma yolunda..

Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner'in tahminleri ise şöyle;

Konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler. Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen Fed, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya" dedi

"FAİZ ORANLARININ ARTMA HIZININ AZALMASI BEKLENİYOR"

"Kasım ayı verilerine bakıldığında, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha düşük geldiği görüldü" diyen Tufaner, “Bu süreçte enflasyon kısmen de olsa kontrol altına alındığı için resesyon riski nedeniyle faiz oranlarının artma hızının azalması beklenebilir" ifadelerini kullandı.

"GRAM ALTIN BİN 400 TL'Yİ GÖREBİLİR"

FED’in, 2023 yılının ilk toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini muhtemel gören Tufaner, "Bu durum ons altın fiyatı üzerindeki baskıları hafifleterek fiyatları yukarıya doğru hareketlendirebilir. Özellikle ons altın fiyatının 2 bin 60 doların üzerine çıkması, altında bir ralli başlatabilir. 2023’de gram altının fiyatı bin 400 TL’yi görebilir" diye konuştu.

Altın yatırımcısı ons altında yaşanan yükseliş sonrasında elini güçlendirmeyi sürdürüyor. Hafta açılışında ons altın yarım puanlık bir artış daha yakalayarak iç piyasadaki altın fiyatlarını da yukarı çekti. Peki, altının onsundaki yükseliş sonrasında çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

12 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,78 (Alış) - 18,78 (Satış)

EURO: 20,22 (Alış) - 20,23 (Satış)

STERLİN: 22, 78 (Alış) - 22,89 (Satış)

1 DOLAR = 18,78 TL

Ethereum kaç dolar:1.386,59USD

12 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.138,73

Gram altın satış: 1.138,92

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.879,00

Çeyrek altın satış: 1.893,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.746,00

Yarım altın satış: 3.786,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.492,00

Tam altın satış: 7.543,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.644,00

Cumhuriyet altını satış: 7.759,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.693,00

Ata altın satış: 7.737,00

1 Gram Gümüş kaç TL?

1 Gümüş fiyatı, anlık olarak 14,35 TL'ye karşılık gelmektedir. Gümüş son 24 saat içerisinde %1,51, son bir haftada %2,25 oranında değişmiştir.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 82,77 dolar oldu.

Rus basını, Türkiye'ye ihraç edilen petrolün ne kadara satıldığını kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın 52 dolara satın aldığı Ural petrolü Türkiye'ye 38 dolardan satılıyor.

10 Ocak 2023 Salı Brent Petrol Varil Fiyatı kaç dolar?

Haftaya 79,26 dolardan başlayan Brent Petrol, 10 Ocak 2023 Salı günü saat 00:07 itibarıyla %1,48 artışla 79,72 dolardan işlem gördü. Brent Petrol 12.12.2022 tarihinde 75,26$ ile geçen ayın en düşük seviyesine, 03.01.2023 tarihinde 87,00$ ile geçen ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE EN BÜYÜK ALICI

Petrolde Avrupa pazarını kaybeden Rusya ihracat için Çin ve Hindistan’a yönelirken, fiyatı da kırmıştı. Türkiye de Ural petrolünün en büyük alıcılarından biri olarak öne çıkmıştı.

TÜRKİYE’NİN ALIMLARI İKİYE KATLANDI

Türkiye’nin Rusya’dan petrol ithalatı, indirimli fiyatın etkisiyle 2022’de ikiye katlandı.

EPDK’nın son raporuna göre, Ekim 2021’de 1,1 milyon ton olan Türkiye’nin Rusya’dan petrol ithalatı, Ekim 2022’de 2,2 milyon tona yükseldi. Ekim 2021’de yüzde 26,6 olan Türkiye’nin ithalatında Rus petrolünün payı, Ekim 2022’de yüzde 51,7’ye yükseldi.

2022 yılında Türkiye’nin toplam enerji ithalatı, 2021 yılına göre yüzde 91,6 artışla 97,1 milyar dolara yükselmişti.

Brent petrolün açılımı nedir?

Brent Petrol, Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarından elde edilir. Esasen Kuzey Denizi'nde 1971'de keşfedilen ve İskoçya kıyılarında bulunan Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbert isimli beş jeolojik oluşumun kısaltmasıdır.

1 Brent Petrol kaç litre? BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Brent Petrol ham petrol müdür?

Finansal piyasalara gelindiğinde de en çok kullanılan ham petrol türleri Brent, WTI ve Umman'dır. Tatlı petrol sınıfında olan Brent petrol, ismini çıkarıldığı beş jeolojik oluşumun adlarının baş harflerinden alır.