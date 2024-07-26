  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar kritik sınırı aştı: ABD bunu yaparsa 12 lira birden fırlayacak!
Ekonomi

Dolar kritik sınırı aştı: ABD bunu yaparsa 12 lira birden fırlayacak!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 09:57:00 -
Dolar kritik sınırı aştı: ABD bunu yaparsa 12 lira birden fırlayacak!

Dolar kuru kritik sınır eşiğinde hareket etmeye devam ediyor. İşte 26 Temmuz 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar…

Dolar kuru kritik sınır eşiğinde hareket etmeye devam ediyor. İşte 26 Temmuz 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar…

Dolar kurunun ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Kapalıçarşı’da dolar almak isteyenler daha ucuza alım yapabiliyor. Kapalıçarşı’da dolar yeni güne 33,09 TL, Euro 35,91 TL, İngiliz Sterlini 42,50 TL ve İsviçre Frangı 37,45 TL satış fiyatı ile güne başladı.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

ABD’li ünlü yatırım kuruluşu Bank of America Merkez Bankasının faiz indirimlerine erken başlarsa piyasalarda dengeleri bozacağı uyarısında bulunurken Analistler ise kurun yanlış seviyede tutulduğunu belirterek ortalık bir anda karışır kur 33 liradan 12 liralık artış ile 45 liraya çıkar vurgusu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23