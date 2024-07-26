Dolar kritik sınırı aştı: ABD bunu yaparsa 12 lira birden fırlayacak!

Dolar kuru kritik sınır eşiğinde hareket etmeye devam ediyor. İşte 26 Temmuz 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar…

Dolar kurunun ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Kapalıçarşı’da dolar almak isteyenler daha ucuza alım yapabiliyor. Kapalıçarşı’da dolar yeni güne 33,09 TL, Euro 35,91 TL, İngiliz Sterlini 42,50 TL ve İsviçre Frangı 37,45 TL satış fiyatı ile güne başladı.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

ABD’li ünlü yatırım kuruluşu Bank of America Merkez Bankasının faiz indirimlerine erken başlarsa piyasalarda dengeleri bozacağı uyarısında bulunurken Analistler ise kurun yanlış seviyede tutulduğunu belirterek ortalık bir anda karışır kur 33 liradan 12 liralık artış ile 45 liraya çıkar vurgusu yaptı.